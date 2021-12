Emissão de notas fiscais avulsas sem custos é prorrogada até julho

Iniciativa beneficiará mais de 214 mil pequenos empreendedores, que poderão gerar os documentos sem custos por mais sete meses

A Secretaria de Economia prorrogou o funcionamento do sistema emissão notas fiscais avulsas sem custos até 31 de julho de 2022. Os microempreendedores individuais (MEIs) do Distrito Federal tinham o prazo final estabelecido para 31 de dezembro de 2021.

A Portaria nº 353, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (30), estendeu a possibilidade de gerar os documentos fiscais sem custos de certificação digital, por meio do Sistema de Emissão de Nota Fiscal Avulsa (Senfa) por mais sete meses.

A iniciativa beneficiará mais de 214 mil pequenos empreendedores, que poderão utilizar o sistema para emissão de nota fiscal avulsa, tanto para a saída de mercadorias quanto para prestação de serviços.

Para utilizar o Senfa, o empreendedor ou profissional deve acessar o site da Receita do DF e procurar por “Nota Fiscal Avulsa”. O sistema exige um cadastro para acesso e utilização. O cadastro de senha também fica disponível até o dia 31 de julho de 2022.