Em um ano da vacinação contra a covid no DF, média de mortes caiu drasticamente

No dia 19 de janeiro de 2021, primeiro dia da campanha de vacinação no Distrito Federal, a média móvel era de 9 mortes diárias. Hoje, o número é cinco vezes menor

Gabriel de Sousa

[email protected]

Nesta quarta-feira (19), o Distrito Federal completou o primeiro aniversário da campanha de vacinação contra o coronavírus. No prazo de um ano, 5.159.526 doses foram aplicadas, imunizando cerca de 73% da população da capital federal.

No dia 19 de janeiro de 2021, a enfermeira Lídia Rodrigues Dantas, recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus no Distrito Federal, em uma cerimônia realizada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Naquela oportunidade, outros cinco servidores foram imunizados.

Naquela data, a média móvel dos sete dias anteriores indicava a ocorrência de 9 mortes diárias. Um ano depois, o número é cinco vezes menor, sendo de 2 óbitos em 24 horas.

No início da campanha de vacinação, os profissionais da saúde, que atuavam na linha de frente no combate ao coronavírus. Ao longo do ano de 2020, a possibilidade de se imunizar chegou a todos os adultos e adolescentes. Mais recentemente, neste último domingo (16), as crianças de 5 a 11 anos também foram incluídas no planejamento da imunização.

Em uma coletiva realizada nesta quarta-feira (19), no Palácio do Buriti, o secretário da Saúde, Manoel Pafiadache aproveitou para falar sobre o primeiro aniversário da vacinação no DF. “Hoje, estamos fazendo um ano de vacinação com um esforço gigantesco da Secretaria, do GDF, e de várias secretarias. Em momento algum ao ser solicitado, fiquei sem o apoio de cada um dos órgãos envolvidos”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pelas redes sociais, o governador Ibaneis Rocha (MDB), declarou que a partir da vacinação, está sendo trabalhada a superação da pandemia. “De forma gradual e cuidadosa estamos voltando a normalidade, mas sempre em mente que ainda não vencemos a batalha contra o vírus, mas estamos no caminho certo para isso”, afirmou.

De acordo com os dados do Vacinômetro da Secretaria de Saúde, nestes 365 dias de campanha de vacinação, o Distrito Federal vacinou 2.324.678 pessoas com a primeira e 2.155.072 com a segunda dose do imunizante contra o coronavírus. Já 58.410 receberam a aplicação única da vacina Janssen.

Enquanto 76,16% dos mais de 3 milhões de brasilienses já receberam a primeira dose, 72,51% já completaram o esquema vacinal, recebendo a segunda dose ou a dose única dos imunizantes. A Organização Mundial da Saúde (OMS), orienta que cerca de 90% da população seja vacinada para a supressão do coronavírus.