Em sua quinta edição, projeto transforma paradas de ônibus de Sobradinho em galerias de arte

O cotidiano transformado em cores, histórias e arte acessível a todos, chega a mais uma edição em Sobradinho por meio da quinta edição da Bienal Internacional de Arte Urbana. Idealizada pelo artista da cidade Toninho de Souza, a iniciativa pretende transformar 74 pontos de ônibus de Sobradinho em verdadeiras telas a céu aberto, com obras de mais de 40 artistas.

“Usamos colagem, pintura direta, entre outras técnicas que permitem liberdade total ao artista. A ideia é justamente essa: criar um intercâmbio cultural em que cada um se expresse com autenticidade, tanto no tema quanto na técnica”, explica Toninho de Souza.

Na primeira etapa, cinco artistas convidados já reformaram 12 paradas de ônibus. A próxima fase contará com a participação de artistas que integraram a edição anterior. “O artista expressa o que carrega por dentro. Aqui, ele coloca a alma no trabalho. E a maior alegria é ver que isso é reconhecido e valorizado pela comunidade”, destaca Toninho.

O venezuelano Ramon Maldonado Diaz é um dos convidados para compor o cenário artístico de Sobradinho. Na edição anterior, ele transformou a parada da Quadra 4 com cores vibrantes e elementos da natureza, como flores e pássaros. “Ainda não decidi o que vou pintar desta vez. O coração é quem escolhe. Minha arte é baseada no amor. Tudo precisa ser feito com sentimento, com dedicação. É isso que dá vida ao trabalho”, comenta, entusiasmado com o retorno. “É uma experiência emocionante, que traz alegria para as pessoas da cidade”.

A comunidade também sente o impacto positivo da iniciativa. Maria Elsa Alves, 78 anos, afirma que se sente mais feliz ao chegar às paradas decoradas por Toninho. “Acho lindo. Valoriza o ambiente, a cidade. Todo mundo comenta”, diz a aposentada. Já a atendente Rafaela Morais, 23, destaca a importância de democratizar o acesso à arte: “Enquanto espero o ônibus, aprecio as pinturas. Elas transformam um lugar que antes era feio em algo bonito, que transmite boas sensações”.

Preservação da arte

Com apoio da Administração Regional de Sobradinho, por meio da Gerência de Cultura, Esporte e Lazer, o projeto também reforça a importância da preservação dos espaços públicos. A gerência atua na catalogação e no encaminhamento dos artistas para futuras edições.

“As pinturas nas paradas de ônibus embelezam e valorizam a cidade, transformando-a em referência cultural. É fundamental que a população ajude a preservar esses patrimônios e não depredar as estruturas”, ressalta o gerente de Cultura, Esporte e Lazer de Sobradinho, Mestre Bené.

A pichação é considerada crime ambiental no Brasil, conforme o artigo 65 da Lei nº 9.605/98. A pena prevista é de três meses a um ano de detenção, além de multa. Já o grafite, quando autorizado e com valor artístico, é reconhecido como expressão legítima de arte urbana.

O administrador regional de Sobradinho, Paulo Izidoro, também enfatiza a importância do projeto: “É uma grande honra apoiar uma iniciativa reconhecida pela população. Essa arte pública é um patrimônio da nossa cidade”.

