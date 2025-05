Em solenidade, Celina Leão destaca importância social do Sistema S no DF

Nesta segunda-feira (12), a governadora em exercício Celina Leão (PP), ressaltou as iniciativas em prol da população e os mais de R$ 2 bilhões em investimentos pelo Sistema S no DF, durante sessão solene de homenagem ao Serviço Nacional do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O evento foi realizado para celebrar o Dia S de valorização e reconhecimento aos serviços sociais oferecidos pelas entidades à população do DF.

“O pouco de cada um vira um grande trabalho social. Hoje, o Sistema S no DF, é um braço social que presta grande apoio ao governo também com a capacitação da nossa população beneficando todas as áreas – saúde, educação e segurança”, destacou.

O presidente do Sistema Fecomércio DF, José Aparecido da Costa, ressaltou a intenção de o Fecomércio continuar apoiando o GDF na revitalização do Setor Comercial Sul, onde foi instalado o Centro Administrativo do Sesc. Ele também destacou a aprovação da criação do Dia S, pela CLDF. A data será celebrada em 16 de maio a partir de 2026.

“A gente fica emocionado quando olha o Sistema S do DF ter um dia no calendário. Isso é extremamente relevante. Eu me sinto extremamente honrado em ser presidente deste sistema”, afirmou. “Nós geramos mais de 350 mil empregos no DF. Temos mais de 1 milhão de carteiras assinadas. Quem gera emprego e renda são os empresários.”

Para o presidente da CLDF e autor do requerimento para realização da sessao solene, deputado Wellington Luiz, as entidades do Sistema S são referência e fazem a diferença na vida da população do DF. E comemora a sanção da Lei que cria o Dia S no DF “Parabéns a todos os atores e ao governador Ibaneis Rocha por ter tido a sensibilidade de sancionar essa Lei de minha autoria. O Sistema S passa a ter um significado ainda mais importante para o DF”, destaca.

*Com informações de Ana Paula Siqueira, da Agência Brasília