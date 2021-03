Em reunião, Ibaneis Rocha promete avaliar situação para reabertura de escolas

De acordo com a presidente do Sinepe-DF, Ana Elisa Dumont, o governador afirmou que existe a expectativa de reabertura das escolas na próxima semana

Em reunião realizada nesta segunda-feira (1º), entre Ibaneis Rocha e o Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal (Sinepe-DF), o governador afirmou analisar a situação para que as aulas presenciais retornem já na próxima semana.

A informação foi dada pela presidente do Sinepe-DF, Ana Elisa Dumont, que ao lado de outros setores, discutiram com o chefe do executivo local sobre o decreto emitido no último sábado (27), que previa um lockdown.

“O governador demonstrou conhecer que as escolas, em sua grande maioria, estavam cumprindo o decreto, que até então estava vigente, com protocolos de profilaxia e combate ao coronavírus”, afirmou a presidente.

Segundo Dumont, Ibaneis Rocha afirmou estar trabalhando para disponibilizar novos leitos de UTI e a partir da análise do cenário, existe a expectativa de reabertura das escolas na próxima semana.

O governador ainda pediu auxílio no combate ao coronavírus no ambiente escolar. “Evitem circular quando for desnecessário, para que o vírus possa ser realmente combatido”, disse Dumont.