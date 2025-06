Em Planaltina, 14º BPM tem solenidade de passagem de comando 

Na tarde desta terça-feira (17), o pátio do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Planaltina, foi local da solenidade de passagem de comando, momento tradicional que simboliza a continuidade do trabalho e o fortalecimento da liderança na Polícia Militar do Distrito Federal.

Na cerimônia, o tenente-coronel Davis Heberton de Sousa transmitiu o cargo de comandante do 14º BPM à tenente-coronel Daniela Natalia Teixeira Schermerhorn, que assumiu a função com o compromisso de dar continuidade às ações de segurança e de integração comunitária na região.

Em seu discurso de despedida, o tenente-coronel Heberton expressou profunda gratidão a todos que colaboraram com a comunidade de Planaltina durante sua gestão, destacando os avanços obtidos com o empenho da tropa e o apoio da população local.

A comandante-geral do batalhão, coronel Ana Paula Barros Habka, encerrou a solenidade ressaltando a importância de cada homem e mulher que compõem o batalhão. Ela agradeceu ao TC Davis Heberton pelo empenho e dedicação à corporação e à comunidade.

*Com informações da Agência Brasília