Em painel, DF é apontado como case de sucesso na universalização dos serviços de saneamento

As metas de 99% de cobertura de água potável até 2033 e 90% de cobertura de esgoto tratado no mesmo prazo foram cumpridas. A afirmação foi feira durante o 33º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (Cbesa), pelo presidente da Caesb, Luis Antonio Reis, que apresentou a atuação da empresa no contexto nacional do Marco Legal do Saneamento. Reis participou do Painel dos Presidentes, em que falou sobre investimento, integração e inovação no saneamento do Distrito Federal.

Na vanguarda das metas, o Distrito Federal já dispõe de 99,8% de cobertura de água à população e 95,3% de esgoto coletado, conforme dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad), elaborada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF).

Luis Antonio Reis detalhou o plano de investimentos da Caesb que prevê a aplicação de R$ 3,2 bilhões até 2029 para a expansão de redes em áreas de crescimento urbano; melhoria contínua na eficiência operacional; foco na redução de perdas, cuja meta é reduzir para menos de 25% até 2029; requalificação de redes antigas; ampliação da cobertura de esgoto em áreas vulneráveis e a geração de energia com biogás nas estações de Tratamento de Esgoto Sul e Norte (ETE Sul e ETE Norte). Os valores a serem investidos serão captados via bancos de fomento, a exemplo das instituições KfW (Banco de Desenvolvimento Alemão) e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), além de recursos próprios da companhia. Os investimentos integram o plano plurianual e são vinculados ao Plano Distrital de Saneamento Básico.

Parcerias

Outro importante tema apresentado pelo presidente da Caesb é um inovador case de saneamento integrado que irá levar qualidade de vida a populações vulneráveis do Distrito Federal, a exemplo da comunidade Santa Luzia e a do Morro da Cruz, que ainda carecem de infraestrutura.

Ao final da palestra, Reis reafirmou o compromisso da Caesb em trabalhar para garantir segurança hídrica e a universalização dos serviços de saneamento no DF, por meio da busca constante por excelência na prestação de serviços, inovação e sustentabilidade. Os níveis dos reservatórios mostram o resultado do trabalho sério da companhia, assim como as diversas melhorias em andamento como, por exemplo, as obras da adutora reversível da EPTG para conectar sistemas e garantir que a população não sofrerá com crise hídrica.

Nesta quarta-feira (28), Luis Antonio Reis irá apresentar o case Santa Luzia, Saneamento Integrado em Áreas Vulneráveis. Para acompanhar a programação, clique aqui.

Universalização do saneamento

A Caesb teve participação, no primeiro dia do congresso, em discussões sobre temas como redução de perdas na distribuição de água e alterações climáticas e gestão de recursos hídricos

A Caesb teve outras participações no primeiro dia do congresso. A companhia foi representada por profissionais da área técnica e de gestão, com contribuições para temas como a sustentabilidade no tratamento de efluentes e a gestão dos recursos hídricos frente às alterações climáticas.

A superintendente de Tratamento de Esgotos da Caesb, Ana Mota, foi uma das palestrantes do painel Efluentes Sustentáveis – Soluções Integradas para um Futuro Limpo. Durante a apresentação, Ana Mota mostrou as ações voltadas à gestão ambiental responsável. “A Caesb investe em tecnologias avançadas para o tratamento de esgoto, automação dos processos e reuso de efluentes. Essas práticas promovem a preservação dos recursos hídricos, redução de impactos ambientais e um ciclo sustentável da água, essencial à saúde pública e ao desenvolvimento econômico”, explicou.

No painel Alterações Climáticas e Gestão de Recursos Hídricos, o superintendente de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Caesb, Glênio da Luz Lima Júnior, compartilhou os desafios impostos pelas mudanças climáticas ao saneamento e à gestão dos recursos hídricos, destacando as soluções propostas e as ações já em andamento pela Caesb. O painel discutiu a adaptação dos sistemas de abastecimento e as novas tecnologias para garantir a segurança hídrica no futuro, especialmente em um cenário de mudanças climáticas globais.

Além das apresentações, o superintendente de Gestão Operacional da Caesb, Cristiano Gouveia, participou como moderador do painel Nível Econômico de Perdas, que tratou sobre a redução das perdas na distribuição de água. O painel abordou as melhores práticas e as tecnologias mais recentes para otimizar o uso da água e garantir a eficiência operacional dos sistemas de saneamento.

Fitabes

O 33º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental (Cbesa) é promovido a cada dois anos pela Associação de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes), com alternância em cada uma das regiões do país. O Congresso será realizado simultaneamente à Fitabes 2025, Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental. A Fitabes é uma das maiores feiras de tecnologia de saneamento ambiental de toda a América Latina, reunindo as principais empresas do setor para expor as novidades em tecnologias, produtos, serviços e equipamentos a um público altamente qualificado. A cada edição a feira se consolida também no mercado internacional.

O congresso e a feira em Brasília marcam um novo momento frente aos desafios do Marco Legal do Saneamento. A Fitabes será realizada na região central de Brasília, no Ulysses Centro de Convenções. A expectativa é que sete mil congressistas e 15 mil visitantes participem de reuniões para discutir políticas públicas, questões sociais e econômicas, além de conhecer as boas práticas de saneamento por meio de 1.500 mil trabalhos técnicos a serem apresentados ao longo dos três dias de seminário. A Fitabes 2025 deverá reunir 120 empresas que demonstrarão as novas tecnologias e os equipamentos mais avançados disponíveis no mercado.

*Com informações da Agência Brasília