Em Ceilândia, moto atropela criança, que fica em estado grave

Os militares foram acionados após um menor de 11 anos ter sido atingido, mais precisamente na QNR 02, pela moto

Com duas viaturas, uma aeronave e 12 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a corporação foi acionada para atender uma grave ocorrência na tarde deste sábado (23). Uma criança foi atropelada por uma moto em frente à Escola Classe 15, na Ceilândia Norte.

Segundo o órgão governamental, os militares foram acionados após um menor de 11 anos ter sido atingido, mais precisamente na QNR 02, pela moto.

A criança, que não teve o nome revelado, sofreu um “TCE (Traumatismo Crânio Encefálico) grave”, ficando inconsciente, além de apresentar “fraturas no membro inferior e superior direito” e um “corte na cabeça”.

No local, informa o CBMDF, o menor, que foi levado ao Hospital de Base, foi “imobilizado conforme protocolo de trauma, estabilizado e entubado pela equipe médica do transporte aéreo”.