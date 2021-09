“Elton John Sinfônico Tribute” é o destaque da semana no projeto Vibrar

Considerado o maior tributo ao artista britânico, o musical contará com sucessos do cantor como “Your Song” e “Candle In The Wind”

O musical “Elton John Sinfônico Tribute”, com participação do maestro Rogério Martins e a Orquestra Filarmônica de Brasília, comandará o palco do projeto VIBRAR. O show acontecerá no Ginásio Nilson Nelson, no próximo domingo (19), às 20h, no Ginásio Nilson Nelson. Considerado o maior tributo ao artista britânico, o musical contará com sucessos do cantor como “Your Song”, “Candle In The Wind”, “Can You Feel The Love Tonight”, “Don’t Go Breaking My Heart”. Os ingressos estão sendo vendidos na plataforma Sympla, custando de R$40 a R$160.

Rogério Martins, que interpreta o cantor desde a década de 90 e é conhecido como interprete oficial no Brasil pelo fã clube Elton John’s Corporation por sua habilidade com o piano e semelhança com o cantor, prestará sua homenagem no evento.

Para chegar o mais próximo possível da performance do astro, foram estudados os gestos, a forma de se portar no palco, de falar, o tom de voz e outras características de Elton John. “São mais de 25 anos que fazemos esse espetáculo existe, já tocamos em todo o Brasil, de norte a sul, e é gratificante ver como ele evoluiu. Primeiro, comigo tocando o projeto sozinho, depois com banda e agora vamos fazer um grande espetáculo com a orquestra filarmônica de Brasília em um momento que precisamos transmitir amor e paz para o mundo. Será um momento único e incrível”, destaca Rogério Martins.

Espetáculo ‘Elton John Sinfônico Tribute’, com maestro Rogério Martins (diretamente de São Paulo) e Orquestra Filarmônica de Brasília.

Data: 19 de setembro (domingo)

Horário: 20h

Local: Vibrar (Área Externa do Ginásio Nilson Nelson)

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/68649/d/106262

Informações: 61 9 9117 1078 (whatsapp)

Classificação: Livre