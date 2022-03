Eixo Cultural Ibero-americano recebe a Escola de Carnaval

As capacitações acontecem no Eixo Ibero-americano durante essa primeira semana, das 18h até 22h

Com coordenação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a Escola de Carnaval e um projeto que visa contemplar todos os assuntos relacionados ao carnaval. As aulas ocorreram durante a semana das 18h até 22h.

O secretário Bartolomeu Rodrigues comemorou a iniciativa juntos com os carnavalescos. “Quer assistir a uma manifestação de economia criativa na veia? Essa manifestação é o carnaval. A melhor maneira de investir num dos segmentos culturais que mais movimentam a economia criativa é apoiando e capacitando os agentes culturais. Sejam bem-vindos à Escola de Carnaval”, completou o secretário.

O curador do projeto Milton Cunha, explicou a importância do acesso ao carnaval juntos com os demais trabalhos artísticos. “A Escola de samba é vitrine e expressão do artista popular”, celebrou Cunha.

Para mais informações: http://escoladecarnaval.org.br