Edital para Festival Porão do Rock 2025 abre 60 vagas para trabalho de ambulantes

Ambulantes interessados em trabalhar no Festival Porão do Rock 2025, que nos dias 23 e 24 de maio, deverão fazer cadastro junto à Secretaria Executiva das Cidades nesta segunda-feira (19). O edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (16) informa que serão 40 vagas para barracas, sendo 25 que ficarão posicionadas na SRPN Qd.901 da Asa Norte e outras 15 no gramado do estacionamento do Planetário de Brasília. As outras 20 vagas são de caixeiro com carrinho que ficarão situadas no calçadão em frente ao Estádio Mané Garrincha.

Duas vagas para barracas e uma para caixeiro serão destinadas ao trabalho de pessoas com deficiência (PcD), mediante a apresentação da carteirinha.

O credenciamento será no anexo do Palácio do Buriti, 9º andar, sala 91, das 9h às 17h, mediante apresentação de original e cópia de documento pessoal com foto e comprovante de endereço no nome do ambulante ou declaração de residência.

A divulgação da lista dos ambulantes contemplados será na tarde do dia 20, no site da Secretaria de Governo (Segov). Os contemplados pegarão as licenças no dia 23, no Anexo do Buriti, no horário de 9h às 17h, onde serão repassadas orientações sobre o trabalho no dia do evento.

Somente vendedores ambulantes que utilizam barraca de alimentação ou carrinho de bebidas poderão concorrer. Outras regras podem ser consultadas no edital publicado no site da Secretaria de Governo.

*Com informações da Segov