Durante instalação de internet, trabalhadores sofrem choque elétrico

A prestação do socorro foi feita por equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã deste domingo, 23

Por Juliana Pimentel

[email protected] Na manhã deste domingo, 23, dois homens sofreram uma descarga elétrica enquanto instalavam internet. Nataniel Damaceno, 26, e Jadson Alves, 33, trabalham para empresa Carrapicho Telecom e sofreram o acidente na DF 001, sentido Gama por volta das 10h. A prestação do socorro foi feita por equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), empregando quatro viaturas, uma aeronave e quinze militares. Na tentativa de evitar a queda de seu companheiro de trabalho, Nataniel levou um choque elétrico, caiu da escada e sofreu uma lesão no membro superior esquerdo. Consciente e estável, foi transportado para o Hospital Regional do Gama (HRG). Jadson foi quem recebeu a descarga elétrica, ele ficou pendurado no poste de energia e sofreu queimaduras nas mãos, tórax e membros inferiores. Ele foi transportado para o HRG consciente, orientado e estável. De acordo com colegas da equipe de trabalho, eles sacudiram a escada até que ele se desprendesse da rede elétrica.