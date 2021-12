Dupla que vendia drogas em Ceilândia é presa

Os policiais foram acionados por um jovem que teve o celular roubado e monitorava a localização do aparelho

Na noite de quinta-feira (23), a Polícia Militar do DF prendeu dois homens por tráfico de drogas, receptação de celular e de veículo clonado, na QNM 7, Conjunto J, em Ceilândia.

De acordo com a PMDF, os dois consumiam drogas na varanda do prédio. Os policiais foram acionados por um jovem que teve o celular roubado e monitorava a localização do aparelho.

A vítima de roubo forneceu o endereço para os policiais, que conseguiram recuperar o telefone. Após revista no local, foram encontrados 24 porções de maconha prontas para a venda, duas balanças de precisão e dinheiro.

Os militares recuperaram também um veículo roubado que estava com a placa clonada. A dupla foi levada para a 15ª Delegacia de Polícia.