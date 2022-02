Dupla que cometeu arrastão na Asa Sul é apreendida na feira de São Sebastião

Um dos jovens acabou confessando que a bicicleta em sua posse foi roubada no último sábado (5)

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 21º Batalhão (Gtop 41) apreenderam dois jovens suspeitos de ato análogo a tráfico de drogas e roubo, Feira Permanente de São Sebastião, na tarde deste domingo (6).

As autoridades abordaram os adolescentes no local, e encontraram oito porções de maconha e R$ 240. Um dos jovens acabou confessando que a bicicleta em sua posse foi roubada no último sábado (5).

O outro adolescente que acompanhava o suspeito também estava com uma bicicleta roubada. Ambos foram encaminhados para a DCA.

Na delegacia estava uma equipe do 1º Batalhão que, ao ver os apreendidos, informou ao Gtop 41 que a dupla tinha característica semelhante aos indivíduos que realizaram um arrastão na Asa Sul durante a semana.

Os policiais entraram em contato com as vítimas que compareceram à DCA e reconheceram os jovens como autores do arrastão.