Dupla é presa por porte de arma e direção perigosa em Samambaia

O GTOP 31Delta apreendeu um adolescente de 17 anos e um jovem de 18 anos por direção perigosa e porte ilegal de arma de fogo, após acidente com vítima, às 17h45 de segunda-feira (10), na QR 205, em Samambaia.

A equipe determinou a parada de uma moto com dois ocupantes na QR 209. Apesar da ordem, a dupla seguiu e as autoridades começaram a perseguição. Na altura da QR 205, o condutor colidiu com o meio fio e se desequilibrou, bateu na viatura e caiu no o.

Na revista do motorista e o passageiro da motocicleta nada de ilícito foi encontrado, entretanto, a equipe localizou um revólver Ina Tigre, calibre .32, com três munições usadas próximo da queda. O adolescente foi conduzido à DCA e o maior de idade à 26ª DP para registro da ocorrência.