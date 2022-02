Dupla é presa por furtos e roubos de veículos no Distrito Federal

Um dos detidos tem extensa ficha criminal e somente este ano já foi preso pela PMDF três vezes. O outro preso era foragido da justiça do estado da Paraíba

Policiais militares do 4º e do 25º Batalhões prenderam dois homens envolvidos em diversos roubos de veículos na região do Núcleo Bandeirante e Guará. A dupla foi detida por volta das 3h deste domingo (20).

A PMDF foi acionada quando os dois homens usaram um carro para furtar outro. Um dos veículos seguiu sentido Guará e o outro sentido Park Way.

Uma equipe do 4º Batalhão avistou um dos automóveis na avenida Bernardo Sayão e realizou a abordagem. No interior do veículo foram encontrados estepes, um motor de portão, ferramentas e chaves mixas. O homem não soube dizer a origem dos produtos ilícitos.

O outro veículo que havia sido roubado no Núcleo Bandeirante, foi avistado por uma equipe do 25º Batalhão na DF – 003. O condutor desobedeceu a ordem de parada, tentou fugir, mas perdeu o controle do veículo e colidiu contra o meio fio. Ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos policiais. No interior do carro foi encontrado uma chave mixa.

Os dois homens e os veículos foram levados à 21ª Delegacia. Um dos detidos tem extensa ficha criminal e somente este ano já foi preso pela PMDF três vezes. O outro preso era foragido da justiça do estado da Paraíba com pena de mais de 28 anos de prisão.