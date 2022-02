Dupla é detida com cocaína e armas em Ceilândia

Os detidos foram encaminhados para a 15ª DP, onde foram autuados por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) prenderam dois homens em flagrante enquanto eles vendiam cocaína no Condomínio Pinheiro, em Ceilândia. A equipe policial havia recebido denúncias do comércio ilegal na região e, às 19h20 deste sábado (26), confirmaram a informação.

A dupla denunciada foi abordada após ser vista comercializando drogas. Com ambos o Gtop 30 encontrou porções de cocaína. Em diligência na casa de um dos suspeitos os policiais localizaram um revólver calibre 38, com nove munições intactas, 1kg de maconha, 100g de cocaína, porções de crack e comprimidos de rohypnol.

Na casa do segundo suspeito foi localizada uma espingarda calibre 22. Os detidos foram encaminhados para a 15ª DP, onde foram autuados por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.