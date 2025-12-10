Duas crianças ficam feridas após atropelamento no Recanto das Emas

O fim de tarde no Recanto das Emas foi interrompido por uma cena de grande tensão nesta quarta-feira (10), quando duas crianças foram atropeladas na quadra 306, conjunto 14. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado às 17h38 e enviou duas viaturas ao local, enquanto o Samu também apoiou o atendimento.

Assim que chegaram, as equipes encontraram as vítimas caídas ao solo após serem atingidas por um VW Virtus cinza. A colisão deixou uma situação especialmente delicada porque, segundo os socorristas, uma das crianças, um bebê de apenas 3 meses que estava em um carrinho, apresentava hematoma na cabeça e quadro de sonolência. Por isso, foi transportada com prioridade ao hospital pelos bombeiros.

Divulgação CBMDF

O outro ferido, um menino de 4 anos, também recebeu os primeiros cuidados e, apesar do susto, estava consciente e orientado. Ele foi levado ao hospital pelo Samu.