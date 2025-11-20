Drift toma conta de Taguatinga: final da Copa Brasília promete adrenalina, ação e mobilização social

A reta final da Copa Brasília de Drift 2025 está pronta para transformar o estacionamento do Estádio Serejão, em Taguatinga, no grande palco da velocidade e da emoção neste fim de semana. De sexta-feira (21) a domingo (23), o público poderá acompanhar gratuitamente, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, a última e mais disputada etapa da competição, que percorreu Sobradinho e Guará antes de chegar à decisão.

c.b. drift @marcello candido fotos 0954

Quatro pilotos chegam à final com chances reais de levantar o troféu. Na liderança do ranking, Lucas Medeiros soma 320 pontos e desponta como favorito ao prêmio de R$ 10 mil. Logo atrás, DK Gui aparece com 305 pontos, seguido por Diogo Lazzarotti (211) e Maycon (209). Ao longo da temporada, 22 competidores profissionais somaram forças e manobras para alcançar o topo da tabela. Além do campeão, os três colocados seguintes também serão premiados em dinheiro.

c.b. drift @marcello candido fotos 0766

O evento foi projetado para atrair tanto fãs do automobilismo quanto famílias que buscam lazer seguro e acessível. A sexta-feira abre a programação às 18h, com reconhecimento de pista, testes e demonstrações. No sábado (22), as atividades seguem das 14h até a meia-noite, com treinos e shows. A disputa oficial ocorre no domingo (23), das 9h às 18h, reunindo os melhores pilotos do drift nacional em batalhas decisivas.

A estrutura inclui praça de alimentação, espaço para crianças com brinquedos infláveis, área de segurança ampliada e acompanhamento técnico especializado. “A ideia é que o público sinta a emoção do drift de perto, com estrutura para toda a família, pilotos de alto nível e muita adrenalina na pista”, afirma o organizador da competição, Derson Racing.

Competitividade crescente e planos de expansão

Empolgado com o sucesso da temporada, Derson analisa que o campeonato chegou ao ápice da competitividade. “Cada etapa trouxe mais pilotos e mais público. A pista do Serejão elevou o nível, e essa final promete ser a mais disputada. Temos dois competidores muito fortes na liderança, mas tudo pode acontecer”, destaca.

c.b. drift @marcello candido fotos 0965

Segundo o organizador, a Copa Brasília de Drift tem planos ambiciosos para 2026: expandir as etapas para mais regiões administrativas do DF, com apoio das administrações locais, CBA, Secretaria de Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e PM. “Queremos levar o drift com segurança e responsabilidade social para todas as satélites. É um evento que abre portas, movimenta economia, envolve famílias e fortalece o esporte”, explica.

A competição mantém, desde o início, caráter social. A doação de alimentos não perecíveis será destinada a entidades carentes das regiões por onde o campeonato passou. “É esporte, é cultura automotiva e também solidariedade. Fazemos questão de conectar o evento às necessidades da população”, completa Derson.

c.b. drift @marcello candido fotos 0750

Além do impacto esportivo, o organizador ressalta o cuidado com a estrutura: acessibilidade, atendimento ao público, apoio especializado e atenção a crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. “O drift precisa ser conhecido no lugar certo, com segurança e respeito. Trabalhamos anos para aprimorar essa experiência”, afirma.

SERVIÇO



Final da Copa Brasília de Drift 2025

Local: Estacionamento do Estádio Serejão, Taguatinga-DF

Data: 21 a 23 de novembro

Entrada: Gratuita mediante doação de 2 kg de alimentos não perecíveis

Classificação: Livre