Dois milhões de brasilienses já estão com o esquema vacinal completo

Gabriel de Sousa

Nesta sexta-feira (3), o DF atingiu a marca de dois milhões de habitantes imunizados com a segunda dose das vacinas contra o coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), 2.001.596 pessoas já receberam a dose única ou a segunda dose na capital federal.

Os dados do “Vacinômetro” mostram que 65,52% da população do Distrito Federal já estão com os cartões de vacina preenchidos com a D2 ou a DU.

A Saúde informa que 77,57% da população brasiliense com mais de 12 anos — que é o público-alvo da campanha de imunização — já concluíram o esquema vacinal.

Já três entre quatro brasilienses já recebeu pelo menos uma aplicação da vacina. Segundo a Secretaria de Saúde, 2.287.580 brasilienses já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus, o equivalente a 74,94% da população do Distrito Federal e 88,72% do público-alvo.

Desde o dia 19 de janeiro, quando a primeira brasiliense recebeu a primeira dosagem da vacina contra o coronavírus, 4.518.390 doses já foram aplicadas na capital federal.

Estoques disponíveis na rede de saúde:

De acordo com os dados disponíveis no Vacinômetro desta sexta-feira (3), na rede de estoque do Distrito Federal há 44.472 unidades da Pfizer-BionTech para D1, 151.218 para D2 e 113.190 para o reforço.

Já para o imunizante da Coronavac, há 228.120 unidades para D1, 300.380 para D2 e 18.800 para o reforço. Não há estoques da Janssen e da Oxford-Astrazeneca no Distrito Federal