Dois caminhões tombam em Sobradinho

Dois caminhões tombaram nesta sexta-feira, 03, às margens da BR 020 em Sobradinho, sentido o Plano Piloto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegarem no local, se depararam com as duas carretas tombadas em uma curta distância uma da outra, sendo que não houve envolvimento direto entre elas.

Um dos motoristas, de 51 anos, foi atendido no local e transportado para o Hospital Regional de Planaltina (HRP) com escoriações, consciente e orientado. O outro condutor, de 25 anos, andava pelo local e foi atendido com corte na cabeça. Ele foi conduzido ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) consciente e orientado.