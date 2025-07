Divulgado resultado preliminar de teste de habilidade da seleção de brigadistas

O Instituto Brasília Ambiental divulgou, nesta quarta-feira (2), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o resultado preliminar da terceira etapa do processo seletivo simplificado para contratação temporária de chefes de esquadrão e brigadistas de prevenção e combate a incêndios florestais. A etapa consistiu no Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (Thufa), do qual participaram candidatos que concorrem às vagas ofertadas para reforçar a atuação em áreas de preservação ambiental do DF.

Foram classificados os candidatos que atingiram nota superior a cinco pontos e atenderam aos critérios estabelecidos no edital. O resultado está disponível no site do Brasília Ambiental e contempla os que seguirão para a próxima fase do processo.

“Os brigadistas desempenham papel fundamental na proteção do meio ambiente. A seleção desses profissionais é essencial, especialmente neste período de estiagem, quando os incêndios florestais tendem a se intensificar. Por isso, é muito importante que todos os candidatos se atentem aos prazos”, afirmou a governadora em exercício, Celina Leão.

Todos os candidatos que participaram desta etapa, inclusive os desclassificados, poderão interpor recurso até às 13h desta quinta-feira (3). O formulário de recurso deve ser preenchido, assinado, digitalizado e enviado para o e-mail ccbf@ibram.df.gov.br. Recursos ilegíveis, com rasuras ou que não atendam às exigências do edital serão desconsiderados, assim como aqueles enviados fora do prazo ou por meios não autorizados.

A expectativa é de que o resultado final, após análise dos recursos, seja publicado na sexta-feira (4). Os classificados serão convocados para a quarta e última fase da seleção: o Curso de Formação em Brigada de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais.

O presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer, destacou a importância da iniciativa. “Estamos concentrando esforços na ampliação da nossa capacidade de resposta e também em democratizar o acesso ao processo seletivo. Oferecer o curso de formação dentro da seleção é garantir mais oportunidades a quem quer contribuir com a preservação do Cerrado”, afirmou.

O curso será realizado em duas turmas, com carga horária de 40 horas semanais. A primeira turma terá aulas de 7 a 11 de julho, e a segunda, de 14 a 18 de julho. As atividades teóricas ocorrerão no turno da manhã (das 8h às 12h), no Instituto Federal de Brasília (IFB) – Campus Samambaia. Já as aulas práticas serão realizadas à tarde, no Parque Distrital Boca da Mata, em Taguatinga.

Mais informações estão disponíveis no site do Instituto Brasília Ambiental: www.ibram.df.gov.br.

Com informações do Brasília Ambiental