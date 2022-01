Divulgado plano de mobilização de leitos para covid-19

A primeira foi ativada nesta sexta-feira e já disponibiliza dez leitos de UTI no Hospital Regional de Samambaia. Outros dez leitos serão abertos

O plano de mobilização de leitos para o enfrentamento à pandemia de covid-19 foi apresentado pela Secretaria de Saúde na tarde desta sexta-feira (14). Serão sete fases de mobilização, a serem ativadas de acordo com o aumento da demanda.

A primeira foi ativada nesta sexta-feira e já disponibiliza dez leitos de UTI no Hospital Regional de Samambaia. Outros dez leitos serão abertos na quarta-feira (19). Se necessário, serão ofertados até 217 leitos de UTI na rede pública, além de 133 contratados na rede privada.

“Esse plano vinha sendo preparado pelos nossos técnicos para que em momento nenhum a gente tivesse dificuldades”, afirmou o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache. Presente na coletiva, o governador em exercício, Paco Britto, destacou também a importância de a população atentar para as medidas de prevenção, como o uso de máscaras, a manutenção do distanciamento social e da etiqueta respiratória.

De acordo com o secretário-adjunto de Assistência à Saúde da SES-DF, Fernando Erick Damasceno, o plano possibilitará o atendimento aos pacientes com covid-19 sem haver a descontinuidade da prestação de outros serviços. “Temos um sistema de saúde preparado para o cenário que está por vir”, reforçou.

A segunda fase da mobilização de leitos de UTI envolve 10 unidades do Hospital Regional de Ceilândia. A terceira fase contempla oito leitos do Hospital Regional de Sobradinho. A quarta fase prevê 20 leitos do Hospital Regional do Gama. A fase cinco poderá disponibilizar 20 leitos do Hospital Regional da Asa Norte e a fase seis, até 40 leitos do Hospital Regional de Santa Maria. Se necessário, a fase sete deverá ser acionada, com o uso de 60 leitos do Hospital da Polícia Militar.

Na rede privada, a Secretaria de Saúde contratou vagas de UTI nos hospitais Daher (40), Domed (19), Santa Marta (9), Home (25), São Mateus (20) e São Francisco (10). Há também cinco leitos de UTI neonatal no Hospital Santa Marta e cinco no Hospital São Francisco.

Em termos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) poderão ser até mais 50 leitos adicionais, em três fases de mobilização. Já na enfermaria para covid-19 podem ser disponibilizadas 60 vagas no Hospital Acoplado de Ceilândia (fase 1), 30 no Hospital Acoplado de Sobradinho (fase 2), 40 no Hospital da Cidade do Sol (fase 3) e 20 contratados no Hospital da Polícia Militar (20).

*Com informações da Agência Brasília