Divulgado o resultado final de etapa da seleção de brigadistas

O Instituto Brasília Ambiental divulgou nesta quinta-feira (12), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o edital com o resultado final da análise curricular dos candidatos inscritos no processo seletivo, visando à contratação temporária de 30 chefes de esquadrão e 120 brigadistas combatentes.

Confira aqui o edital nº 9/2025, com o resultado final da primeira etapa. Agora os candidatos convocados seguem para a segunda etapa do processo, que é o Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter classificatório e eliminatório.

A prova será realizada nas próximas segunda (16) e terça-feiras (17), das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Parque Ecológico Burle Marx – na antiga Associação dos Pilotos de Ultraleve de Brasília (Apub) –, no Setor de Recreação Pública Norte (SRPN) Camping, s/n, Área Especial 4, Brasília-DF.

Os candidatos convocados para a função de chefe de esquadrão deverão comparecer no dia 16 de junho, no turno matutino, no local indicado acima, para a realização do exame.

Já aqueles que concorrem à função de brigadista, cujos nomes comecem com as letras de A e B, deverão comparecer, também no dia 16 de junho, no turno matutino, no local designado. Os candidatos com nomes iniciados pelas letras C até I farão os testes também na segunda-feira (16), no período da tarde.

Candidatos a brigadista com nomes iniciados pelas letras J até M deverão comparecer na terça-feira (17), no turno matutino. E aqueles com nomes iniciados pelas letras N a Z, serão avaliados no dia 17 à tarde.

Os candidatos deverão chegar com uma hora de antecedência ao horário estipulado, assinar presença e fazer a identificação com documento pessoal original com foto. É imprescindível a entrega do atestado médico de aptidão física original, apresentado no ato da inscrição.

O traje obrigatório para a realização do TAF é: calça comprida, camisa ou camiseta de manga curta ou longa e calçado fechado apropriado. Não será permitida a realização dos testes trajando vestimentas diferentes das especificadas, resultando na eliminação no processo seletivo. A chegada ao local dos testes fora do horário estipulado para a realização da identificação e triagem também resulta em eliminação da seletiva.

Recomendações

Candidatos que precisem mudar o dia de teste deverão enviar mensagem, até as 16h do dia 13 de junho, com a solicitação e a justificativa, para o e-mail ccbf@ibram.df.gov.br. A comissão organizadora orienta, ainda, que os convocados levem água, alimentação, repelente e protetor solar para uso próprio.

A contratação destes 150 profissionais faz parte do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF), coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema), visando à prevenção e ao combate aos incêndios florestais nas unidades de conservação espalhadas pelo DF. Os profissionais contratados também poderão atuar em outras áreas, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e outras instituições parceiras do PPCIF como Ibama/Prevfogo, ICMBbio (Parque Nacional e Floresta Nacional de Brasília), Jardim Botânico e outras.

*Com informações do Brasília Ambiental