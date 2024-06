Divulgada a Comissão Julgadora do 3º Prêmio Essencial de Controle Social

A composição da comissão julgadora do 3º Prêmio Essencial de Controle Social foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (8), através da Portaria nº 78 de 6/6/24. O concurso, promovido pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), irá premiar universitários do DF em até R$ 4 mil, tendo o controle social como tema.

Além disso, uma retificação importante no edital do concurso também foi publicada recentemente.

Da CGDF, compõem a comissão julgadora alguns servidores da Subcontroladoria de Transparência e Controle Social da CGDF (SUBTC) e da Assessoria de Comunicação da CGDF (Ascom). Já de outros entes do Governo do Distrito Federal (GDF), está incluída no time uma representante da Secretaria de Comunicação do DF (Secom). Os membros designados são:

• Ana Luiza da Silva Tinoco (SUBTC)

• Lucia Brasileiro de Figueiredo Coimbra (SUBTC)

• Lanier Rosa Silva (Ascom)

• Marcos Vinicius Santana (Ascom)

• Lorena Almeida de Oliveira (Secom)

A comissão organizadora do concurso também foi instituída, contando com Carolina Galdino Soares, Frederico Aragão Veras e Liliane Barbosa Pereira, todos representantes da SUBTC da CGDF.

Retificação do Edital

O Edital nº 01/2024 sofreu algumas alterações para mais clareza das instruções. As principais mudanças foram divulgadas no Diário Oficial e incluem:

• Substituição do termo “legenda” por “texto de apoio” nas instruções para desenvolvimento do vídeo.

• Ajuste no método de envio do material, especificando que o vídeo deve ser disponibilizado por link em serviço de armazenamento em nuvem e o texto de apoio deve ser enviado por meio de formulário no site www.controlesocial.cg.df.gov.br.

• Correção das datas de um dos itens do cronograma, de 25/06/204 a 22/07/2024 para 25/06/2024 a 22/07/2024.

• Alteração no texto sobre a composição da comissão julgadora, especificando “1 servidor da Secretaria de Comunicação do Distrito Federal (SECOM)” sem mencionar a Assessoria de Comunicação (Ascom).

Sobre o Prêmio Essencial

O Prêmio Essencial de Controle Social tem como objetivo incentivar universitários do Distrito Federal a se interessarem por temas de participação ativa e controle social por meio da plataforma Participa DF. Os participantes devem criar vídeos curtos, com até um minuto de duração, incentivando o uso da plataforma. Os três melhores vídeos serão premiados em dinheiro, com valores de R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente para o 1º, 2º e 3º lugares. Os vídeos devem ser desenvolvidos com um texto de apoio, cujo objetivo é incentivar os cidadãos a utilizarem o Participa DF. Para saber mais detalhes, acesse o site de Controle Social da CGDF. Dúvidas e demais pedidos de esclarecimentos podem ser enviados para o e-mail: [email protected].

*Com informações da Agência Brasília