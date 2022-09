Distrito Federal registra chuva em diversos locais

Nas redes sociais, o momento foi de comemoração. Internautas foram ao Twitter e Instagram registrar a chegada da água

A chuva chegou ao Distrito Federal. Neste sábado (17), diversos pontos da capital registraram chuvas em diferentes intensidades. Na Asa Norte, a chuva chegou pela primeira vez depois de mais de 130 dias de seca, o maior período registrado em 18 anos.

As previsões eram de que só choveria no DF na próxima quinta-feira (22). No entanto, choveu nas áreas próximas à EPTG, Vicente Pires, Taguatinga, Guará, Planaltina, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Recanto das Emas, Asa Sul e Águas Claras nesta sexta-feira (17).

Neste sábado, choveu no Plano Piloto, Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Guará, Gama e Vicente Pires.

As pancadas de água vieram acompanhadas de relâmpagos e trovões. A chegada adiantada do evento é um alívio para o brasiliense, que vem sofrendo com períodos intensos de seca e pouca umidade.

A falta de água e as altas temperaturas, que bateram altos picos neste ano, fizeram com que as queimadas se intensificassem. Cerca de 10% da área do Parque Nacional de Brasília já foi queimada.

Nas redes sociais, o momento foi de comemoração. Internautas foram ao Twitter e Instagram registrar a chegada da água e comemorar com memes, piadas, fotos e vídeos.

Veja:

Q????? Mentira que é chuva! Obg DEUS, BRASÍLIA AGRADECE CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE September 17, 2022

poucos sabem, mas na primeira chuva pós seca, os alto falantes de Brasília tocam we are the world e as pessoas dão as mãos — tá foda (@castrijon) September 17, 2022

Acontecendo agora em Brasília um fenômeno sobrenatural: chuva forte! pic.twitter.com/GW6az6xhtX — Juliana de Paula Batista 🌳 (@jusuindara) September 17, 2022