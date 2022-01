Distrito Federal amanhece sob forte neblina nesta sexta-feira (14)

De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (INMET), o céu fica coberto de nuvens durante todo o dia e o clima continua o mesmo

O verão brasileiro de 2022 pode ser considerado atípico em algumas regiões. Esse é o caso Distrito Federal, que apesar das costumeiras chuvas, o começo do ano tem sido de temperaturas baixas. Na madrugada desta sexta-feira (14), o termômetro atingiu 16ºC. Pelo início da manhã, diversas áreas da capital foram cercadas por fortes neblinas, devido a baixa temperatura e a alta umidade relativa do ar.

A manhã desta sexta-feira (14) foi de muita neblina em diversas regiões do DF

De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (INMET), o céu fica coberto de nuvens durante toda a sexta, e o clima continua o mesmo, com variações entre 16º e 27ºC e ventos de pouca intensidade.

Entretanto, o pedido de sol nas redes sociais pelos brasilienses deve ser atendido. O instituto informa que o sábado (15) não deve ser de tempo fechado pela manhã, com máximas de 28ºC, mas as nuvens voltam no período da tarde. No domingo (16) está previsto um aumento da temperatura, mas ainda com muitas nuvens. Apesar do tempo nebuloso, não há previsão de chuva.

O mês de janeiro é de a muita chuva pela região Centro-Oeste. A tendência deste ano é ainda termos precipitações acima da climatologia, mas dentro da sua faixa normal para o trimestre em praticamente toda região. De acordo com o INMET, onda de clima frio deve passar em breve, e as temperaturas devem predominar acima da média nos próximos meses.