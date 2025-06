Disseminando o Esporte no DF prorroga inscrições e espera mais de 9 mil participantes

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF) prorrogou até 16 de julho as inscrições para o evento “Disseminando o Esporte”, que ocorrerá no Parque da Cidade entre 26 de julho e 17 de agosto. A iniciativa gratuita pretende reunir mais de 9 mil pessoas, entre atletas e público, em competições de futsal, basquete 3×3, futevôlei e uma corrida de rua.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da Secretaria. Foram abertas novas vagas em futsal para as categorias de 9 a 10 anos e 11 a 12 anos, além de vagas para todas as categorias de basquete e para o futevôlei misto.

Os jogos acontecerão aos sábados e domingos, das 8h às 18h, com previsão de mais de 800 partidas esportivas, abrangendo crianças, adolescentes, jovens e adultos a partir de 11 anos. As competições serão realizadas nas quadras localizadas entre os estacionamentos 6 e 7 do Parque da Cidade, além das quadras de areia próximas à administração.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, o evento vai além do aspecto esportivo, fortalecendo laços comunitários e promovendo cidadania, saúde e bem-estar para os brasilienses. “O Parque da Cidade será o grande palco da integração social por meio do esporte”, afirmou.

Com investimento de R$ 2 milhões em parceria com o governo federal, a estrutura do evento inclui quadras, arbitragem, premiações, kits com camiseta e lanche, atendimento médico e segurança para atletas e público.

Cronograma dos jogos:

26 e 27 de julho, 2 e 3 de agosto, 9 e 10 de agosto: jogos de basquete, futsal e futevôlei (Estacionamentos 7 e 12)

16 de agosto: semifinais das competições (Estacionamentos 7 e 12)

17 de agosto: finais das competições e corrida de rua (Estacionamentos 7 e 12)

