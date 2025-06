Diplomatas visitam abrigo feminino no DF

As embaixatrizes da Áustria, Angelika Sholz, e do Cazaquistão, Gulnaziya Nussupova, visitaram na segunda-feira (16) o Serviço de Acolhimento Institucional para Mulheres (Saim) Casa Flor, no Distrito Federal. O objetivo foi conhecer de perto o trabalho desenvolvido com mulheres em situação de extrema vulnerabilidade social na capital.

A visita foi organizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF) e contou com o acompanhamento da especialista em negócios internacionais Deise Leobet. As diplomatas foram recebidas pela gerente da Casa Flor, Suzana Guedes, e pela técnica em desenvolvimento e assistência social Munique Donato.

As representantes fazem parte do Grupo dos Cônjuges dos Chefes de Missão (GCCM) e aproveitaram a ocasião para dialogar com servidores e com algumas das acolhidas. Ambas destacaram a importância de iniciativas voltadas para o enfrentamento à violência contra a mulher e a promoção da autonomia feminina.

“A ação é essencial para fortalecer a política de assistência social, promovendo a troca de conhecimentos e boas práticas que garantem a mais mulheres e suas famílias o acesso ao direito à proteção”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Suzana Guedes, gerente da unidade, ressaltou a relevância do momento: “É uma satisfação receber mulheres representantes dos seus países em nossa unidade, compartilhando o trabalho que desenvolvemos com tanta dedicação e comprometimento às nossas acolhidas. Essa visita é a promoção dos direitos das mulheres, literalmente, ultrapassando fronteiras.”

O Saim Casa Flor é uma das seis unidades públicas da Sedes-DF voltadas ao acolhimento institucional. O serviço atende mulheres, idosos, crianças, adolescentes, adultos e famílias que sofreram rompimento ou fragilização de vínculos familiares. O atendimento respeita a diversidade de ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual.

Para ter acesso ao serviço, é necessário procurar um dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), os Centros de Referência Especializados (Creas) ou o Centro Pop mais próximo. Aos fins de semana e feriados, o atendimento é feito na Unidade de Proteção Social 24 Horas (UPS 24h), localizada na Quadra 614/615 da L2 Sul, em Brasília.

*Informações da Agência Brasília