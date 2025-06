Dia dos Namorados deve injetar R$ 402 milhões na economia do DF

Por Daniel Xavier

Comemorado em 12 de junho, o Dia dos Namorados promete aquecer o comércio do Distrito Federal e movimentar R$ 402 milhões neste ano. A expectativa representa um crescimento de 8,7% em relação a 2024, quando a data injetou R$ 371 milhões na economia local. Os dados são do Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista), que entrevistou lojistas e consumidores do Plano Piloto e de várias regiões administrativas.

De acordo com o presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, a celebração é a terceira mais importante para o comércio, perdendo apenas para o Natal e o Dia das Mães. “Centenas de casais – namorados e casados – costumam presentear. Roupas, calçados e perfumes figuram entre os produtos mais procurados”, destaca.

Nesta quarta-feira (12), pelo menos 110 mil pessoas devem circular por lojas de rua e shoppings da capital em busca de presentes. O número pode chegar a 120 mil, segundo estimativas de comerciantes, por conta da movimentação de última hora. “Por falta de tempo, muitos deixam para a última hora a compra de presentes. O importante é que a data caminha para injetar R$ 402 milhões na economia do DF contra R$ 371 milhões dessa mesma época em 2024”, observa o presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta.

O gasto médio com presentes neste ano também superou as expectativas iniciais, passando de R$ 281 para R$ 291, segundo levantamento do Sindivarejista. Em 2024, o valor médio foi de R$ 292. A maior parte das compras será feita com cartão de crédito ou débito (64%), seguidas por PIX (27%) e pagamentos à vista (9%). “Há forte campanha publicitária estimulando a troca de presentes no dia 12 de junho, e isso alcança e estimula os casais”, ressalta Abritta.

Presentes e emoção

Para muitos casais, o valor gasto é secundário diante do desejo de celebrar o relacionamento. Foi o caso da estudante Yasmin Silva Teixeira, 21 anos, moradora de Santo Antônio do Descoberto, município brasileiro do estado de Goiás. Ela antecipou as compras e encontrou bons preços no Shopping Conjunto Nacional, localizado na Asa Norte. “Comprei uma bota por R$ 150 e um livro de enigmas que estava de R$ 60 por R$ 53. Achei descontos interessantes”, contou. A surpresa será entregue ao namorado Gabriel Ferreira durante um passeio: “A gente vai sair para comer e ver a fogueira que vai ter na nossa cidade”, conta Yasmin com bastante empolgação.

Já a jovem estudante, Izzi Bezerra Rodrigues, 22 anos, moradora da região Sobradinho II, escolheu um presente especial para o primeiro Dia dos Namorados ao lado do namorado, Eduardo. Ela estava no Shopping Conjunto Nacional para procurar algo especial, foi até a loja ‘Granado desde 1870’ e encontrou exatamente o que queria. “Comprei um kit com sabonete, spray corporal e creme de pele. Estava um pouco caro, mas vale a pena. É uma data especial”, afirmou. O casal ainda vai comemorar com um jantar fora. “A gente combinou de se presentear com coisas que um gosta. Ele está por aqui comprando o meu também. Só estou torcendo para a gente não se esbarrar antes da hora”, brincou a jovem.