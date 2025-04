Dia do Campo é comemorado em escolas da rede pública de ensino do DF

O Dia do Campo, celebrado nesta quinta-feira, 17 de abril, faz parte do calendário escolar da rede pública de ensino do Distrito Federal desde 2023. A ideia é valorizar a educação do campo com atenção às suas particularidades e promover a formação dos professores das escolas localizadas em áreas rurais, por meio da troca de experiências e apresentação de projetos e atividades culturais nas escolas.

Para comemorar, algumas escolas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) promoveram eventos voltados para a temática ao longo da quarta-feira (16). O Centro Educacional Taquara, na zona rural de Planaltina, por exemplo, realizou uma extensa programação voltada ao Dia do Campo.

As atividades no Centro Educacional Taquara, em Planaltina, incluíram oficinas de formação e troca de experiências, apresentação de projetos, atividades culturais, venda de alimentos e artesanatos de produtores locais em barraquinhas emprestadas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater), além da exposição de plantas e peixes cultivados em sistema de recirculação.

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, ressaltou o diferencial das escolas de campo. “Eu tenho imenso carinho e admiração cada vez que eu visito uma escola no campo, e olha que já fui em muitas. É tão interessante quando a gente sai das escolas urbanas e chega nas escolas rurais, tudo é diferente: os estudantes, a beleza do lugar, a comunidade. Voltamos de lá renovados.”

Ela ainda parabenizou o trabalho de todos os profissionais do campo. “Quero agradecer e honrar vocês pelo belíssimo trabalho que fazem com aqueles estudantes”, finalizou Hélvia no evento Dia do Campo Distrital 2025, realizado na Unidade-Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape).

Vivência diferente

O diretor do Centro Educacional (CED) Taquara, Valdir Almeida Nobre, relatou que as vivências das escolas de regiões rurais são diferentes das urbanas, pois a comunidade é muito próxima e mais participativa. Um bom exemplo é o fato de que parte da merenda escolar vem da cooperativa dos produtores locais.

Segundo ele, um dia para celebrar o campo foi pensado justamente para dar visibilidade às necessidades, às variedades e às particularidades que acontecem em uma escola do campo. “A ideia é mostrar aos professores as possibilidades de se trabalhar as vivências do campo com os alunos. Então, hoje é como se fosse um dia temático, voltado para a capacitação dos docentes, para que ampliem seus horizontes e possam repassar os aprendizados ao estudantes.”

O evento contou com a presença de gestores e professores de 22 escolas do campo de Planaltina. A abertura foi conduzida pelo coordenador intermediário da Educação do Campo da Unieb Planaltina, Samuel Dailson, com a participação do diretor do CED Taquara, Valdir Almeida Nobre, da titular da Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, Raíssa Matos Monteiro e da coordenadora da Regional de Ensino de Brazlândia, Neuseli Rodrigues.

Oficinas oportunizam interação entre escolas do campo

Uma das gestoras participantes, a vice-diretora do Centro Educacional (CED) Águas do Cerrado, em Planaltina, Miriam dos Santos Lemos, falou sobre as expectativas para o encontro. Ela informou que as escolas do campo se reúnem anualmente para compartilhar experiências de suas respectivas unidades escolares. “É um momento em que a gente pode conhecer a realidade de cada unidade. Esse formato de oficinas permite que a gente consiga interagir, participar com mais agilidade e tenha mais interesse em dividir nossas experiências pedagógicas do dia a dia”.

Sobre os aprendizados em edições anteriores, Miriam ressalta que o mais importante deles foi a valorização da produção e da cultura da comunidade. “Fortalecemos o vínculo escola-comunidade, trazendo-a para a escola, fazendo com que essa parceria comunidade-escola esteja sempre alcançando o maior número possível de estudantes dentro da escola.”

*Com informações da Agência Brasília