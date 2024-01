Dia das Reservas Particulares do Patrimônio Natural terá workshop

Evento será realizado no dia 31, no Centro de Práticas Sustentáveis (CPS), Jardim Botânico

Na próxima quarta-feira (31), Dia Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, o Instituto Brasília Ambiental, em parceria com o Instituto Cerrados (IC), promoverá um ciclo de palestras com o objetivo de esclarecer e conscientizar a respeito do tema. O evento, que ocorrerá das 9h às 12h, no Centro de Práticas Sustentáveis (CPS), no Jardim Botânico, contará com seis palestrantes, entre convidados, membros do instituto e servidores da autarquia.

A organização, que está a cargo da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água (Sucon) do Brasília Ambiental, em conjunto com o IC, solicita aos participantes do wokrshop que levem sua caneca para o café da manhã, além da garrafa de água para se hidratarem no decorrer do evento.

Certificação

Em outubro de 2023, o Distrito Federal entregou seu primeiro certificado de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) no âmbito local à Reserva Jardim Botânico. O presidente do Brasília Ambiental, Rôney Nemer, comemorou o reconhecimento e as parcerias: “Precisamos de todo apoio possível para conseguir preservar o nosso Cerrado. O Instituto Cerrados é uma parte muito importante nessa construção, para despertarmos nas pessoas esse interesse de assumir o compromisso com o meio ambiente, que é a nossa maior vitória, pois, somos parte do meio ambiente”.

Para o diretor do Instituto Cerrados, Yuri Salmona, as certificações das RPPNs desempenham um papel fundamental na salvaguarda dos ecossistemas. Segundo ele, uma RPPN é um dos gestos mais contundentes que um proprietário rural pode fazer, materializando sua intenção de proteger um ecossistema, especialmente do Cerrado.

“Trata-se de instrumento reconhecido, mantido e fortalecido pelo Estado, que vai garantir que determinada área da sua propriedade se mantenha eternamente protegida, assegurando uma série de serviços ecossistêmicos, como provimento de água, regulação do clima, fertilidade do solo, habitat para a flora e fauna e até mesmo a polinização de diferentes espécies”, completou Salmona.

Serviço

Workshop Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) do Distrito Federal

→ Data: dia 31 (quarta-feira)

→ Horário: 9h às 12h

→ Local: Centro de Práticas Sustentáveis (CPS), Jardim Botânico (DF).

Com informações da agência Brasília