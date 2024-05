Dia das Mães: feiras oferecem boas opções em flores, gastronomia e moda

O Distrito Federal conta com 38 feiras permanentes, que devem ser procuradas em peso nesse Dia das Mães. Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio-DF (IFDF) em 2023 (Comércio de Dia das Mães pode injetar cerca de 334 milhões na economia do Distrito Federal ), dos 739 consumidores entrevistados, 79% disseram estar dispostos a presentear as mães em 2024, um aumento em relação aos 73,8% marcados em 2023.

“São mais de 80 feiras, somando as permanentes com as eventuais, que estão sempre lotadas de pessoas que encontram o que procuram em um ambiente gostoso e com um bom preço”, destaca o secretário de Governo, José Humberto Araújo.

Os lojistas, por sua vez, esperam um crescimento médio de 19,4% nas vendas e o Dia das Mães pode movimentar R$ 334,5 milhões na economia do DF. Os dias preferidos para compra dos presentes mantiveram um comportamento similar ao de 2023, sendo aos finais de semana – com destaque para o sábado durante o período da tarde, que possui 34,1% das preferências.

“É um mercado que se renova a cada dia e, à medida que a gente está fortalecendo as feiras, mais haverá vendas, ganhos e condição das pessoas tocarem a vida por meio dessa atividade, seja ela empregando ou para o seu próprio sustento”, observa o secretário.

Para todos os gostos

As feiras aparecem na pesquisa com quase 10% de procura pelo público que, como principais aquisições, visam roupas (23,5%), cosméticos (20,7%) e calçados (17,7%), que juntos totalizam 61,9% das escolhas.

A alta procura é confirmada pela feirante Laércia Holanda, 50, dona de uma loja na Feira do Guará. “A demanda mais alta aqui é de perfumes, hidratantes e também de maquiagens. Mesmo antes de abrir a loja, sempre vinha aqui com minha mãe. Nessa data, especialmente no sábado que antecede o dia das mães, é bem cheio”, reforça.

O geógrafo Bruno César dos Santos, 23, foi um dos que se adiantou para garantir o presente para a mãe. Na procura de uma sandália, ele diz ter escolhido a Feira do Guará pela variedade de opções que o lugar apresenta na área de roupas e outros itens. “Tem muitas opções, é perto de casa e também um lugar tradicional, principalmente quem mora na região. Acho que aqui eu posso encontrar algo legal para minha mãe”, ressalta.

Para quem procura presentear com flores, a Feira da Torre de TV e a Feira dos Importados são escolhas frequentes. Já para roupas, as de destaque são a Feira do Guará, a Feira de São Sebastião e a Feira de Sobradinho. Confira abaixo os horários de funcionamento e endereços de cada feira.

“Eu sou um grande adepto das feiras, acho que elas têm particularidades específicas. A do Guará, por exemplo, eu acho que tem um arranjo cultural e regional que apela mais para o lado da culinária e moda. Mais que outras feiras, tipo a do SIA (Feira dos Importados), que tem uma ênfase maior em aspectos eletrônicos e de tecnologia”, acrescenta Bruno.

Os eletrônicos são mais procurados na Feira dos Importados e na Feira dos Importados de Taguatinga. Já na parte de gastronomia, as feiras mais procuradas são a Feira Central de Ceilândia, a Feira Permanente do Núcleo Bandeirante e a Feira Azul do Gama.

E essa parte gastronômica é a preferida da aposentada Aurora Porto Fernandes, 75. “Eu gosto de comprar queijos, doces, roscas e bolo. A Feira é um lugar completinho, tem de tudo”, declara. Com três filhos, Aurora ainda não sabe o que vai ganhar, mas afirma que já tem o melhor presente: “Tem uns que me dão flores, outros que me dão roupa, o que ganhar eu acho bom. Até porque o melhor presente são meus filhos.”

*Com informações de Jak Spies, da Agência Brasília