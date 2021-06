DF: Toque de recolher será flexibilizado

Os serviços de delivery também poderão funcionar até 1h, caso o pedido tenha sido registrado até meia-noite

O toque de recolher imposto no Distrito Federal foi flexibilizado nesta quinta-feira (24). O governador Ibaneis Rocha (MDB) mudou o horário, que antes era de 0h às 5h, para 1h às 5h. O novo decreto já foi publicado em edição extra do Diário Oficial do DF.

A decisão de Rocha também se estende ao horário de venda de bebidas alcoólicas. A partir da publicação do texto, os estabelecimentos poderão vender bebidas até meia-noite. Os serviços de delivery também poderão funcionar até 1h, caso o pedido tenha sido registrado até meia-noite.