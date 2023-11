DF tem previsão de chuva no fim de semana

Segundo Inmet, a maior probabilidade de chuva é domingo (19). Temperatura deve variar entre 19ºC e 34ºC

Após uma semana de temperatura recorde, com muitos dias quentes e secos no Distrito Federal, finalmente chega um alívio no fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de chuva no sábado (18) e, principalmente, no domingo (19).

De acordo com o Inmet, a temperatura mínima deve ficar em 19º C e a máxima chegar a 34º C durante o fim de semana. Já a umidade do ar varia entre 90% e 30%.