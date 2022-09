DF tem dia mais quente do ano neste domingo

O DF já está há mais de 120 dias sem chuvas, e as temperaturas podem subir ainda mais ao longo de setembro

O Distrito Federal teve neste domingo (11) o dia mais quente do ano até o momento. Com 34°C registrados na região de Águas Emendadas e 32,5°C no Plano Piloto, a capital também como agravo uma das umidades mais baixas do mês, chegando a menos de 12%.

Portanto, devido ao tempo seco, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o terceiro alerta vermelho do mês, evidenciando “Grande Perigo” no DF, com risco de incêndios florestais e à saúde, com doenças pulmonares, dores de cabeça, entre outros.

O recorde de calor registrado, entretanto, poderá ser facilmente batido nos próximos dias e durante todo o mês de setembro. A previsão, segundo Naiane Araújo, meteorologista do Inmet, é que as temperaturas aumentem mais até que as primeiras chuvas caiam ou que o período chuvoso se estabeleça no DF. Por conta da instabilidade no clima, não há previsão certa de precipitação, mas ela pode acontecer entre o fim deste mês e outubro.

“Estamos esperando que o período de chuvas constantes volte a acontecer somente na segunda semana de outubro, quando elas costumam acontecer com mais frequência. Algumas chuvas esporádicas podem cair no fim de setembro e início de outubro, mas ainda não são as permanentes”, destacou Naiane. “Ainda vem muito calor pela frente. Só quando a chuva chegar de fato que haverá uma controlada [no clima seco]”, continuou explicando a especialista.

Desde o dia 1º de setembro, não houve um dia no DF sem a emissão de algum alerta do Inmet – e o padrão deve continuar a acontecer durante esta semana. Para os próximos dias desta semana, a umidade mínima do ar deve ser de 15%, com possibilidade de melhoria a partir de sexta-feira (16), mas sem grandes mudanças.

Entre os tipos amarelo – de umidade entre 20% e 30% –, laranja – entre 12% e 20% –, e vermelho – abaixo de 12%, a capital teve em todos os dias deste mês algum perigo no clima. O nível mais baixo foi no dia 3, com 9% de umidade. Estamos, portanto, há 128 dias sem chuva no DF.

Recomendações à saúde

Em alertas vermelhos como o emitido neste domingo, o Inmet recomenda algumas instruções e sinaliza ações para se proteger, como:

Beber bastante líquido;

Não realizar atividades físicas (uma vez que são nocivas em tempo seco);

Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Usar hidratante para pele e umidificador de ambiente.

Também conforme indica o alerta, é recomendável não ingerir bebidas diuréticas como o café e o álcool. Para mais informações e socorro, a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados