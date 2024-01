DF tem 353 vagas de emprego disponíveis nesta terça (30)

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador

Esta terça-feira (30) conta com 353 vagas de emprego disponíveis nas agências do trabalhador do Distrito Federal. Entre os destaques estão as chances para bombeiro hidráulico, motorista entregador, auxiliar operacional de logística, auxiliar de cozinha e nutricionista.

As oportunidades para motorista entregador e bombeiro hidráulico são aquelas com as melhores remunerações. O salário chega a R$ 2,2 mil mais benefícios. Para o cargo de condutor, são seis vagas para a região do Guará, enquanto para bombeiro hidráulico há apenas uma chance para Samambaia. Esse último exige experiência e ensino fundamental completo como escolaridade.

Outro destaque da lista é o cargo de auxiliar operacional de logística. São 100 vagas com salário de R$ 1.412, na Zona Industrial. Os interessados devem ter o ensino médio completo. Pessoas com deficiência podem concorrer a uma das sete vagas para auxiliar de cozinha em Taguatinga. A remuneração é de R$ 1,6 mil. Há também oportunidade para quem está fazendo graduação. No Cruzeiro Novo, tem uma vaga para nutricionista em formação. A remuneração é de R$ 450 (quinzenalmente) mais benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília