DF tem 30 locais de vacinação neste sábado (3)

Doses incluem imunização do calendário de rotina, para todas as idades, e de covid-19, para grupos prioritários

Neste sábado (3), a Secretaria de Saúde (SES-DF) disponibiliza 30 locais de atendimento. As equipes estarão a postos para aplicar doses de todos os imunizantes previstos no calendário de vacinação de rotina – com exceção da BCG -, incluindo a vacinação contra covid-19, destinada a grupos prioritários.

A orientação é levar documento de identidade, CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Os profissionais da SES-DF vão analisar o histórico e fazer a atualização dos esquemas vacinais. Se necessário, mais de uma dose poderá ser aplicada na mesma ocasião.

Consulte a lista com endereços e horários dos pontos de vacinação.

Com informações da agência Brasília