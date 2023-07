DF tem 263 oportunidades de emprego nesta quinta (19)

O maior salário é para a função de gerente de loja e supermercado: R$ 2,5 mil, com duas vagas

Entre as 263 oportunidades de emprego oferecidas pelas agências do trabalhador nesta quinta-feira (20), o setor de alimentação se destaca pelo maior número de vagas colocadas à disposição de quem busca um lugar no mercado de trabalho. São 65, assim distribuídas: açougueiro (20), auxiliar de açougueiro (15), auxiliar de cozinha (1), chapista (1), confeiteiro (3), cozinheiro (6), garçom (15), padeiro (1), pizzaiolo (2) e sushiman (1). Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 2.180.

O maior salário é para a função de gerente de loja e supermercado: R$ 2,5 mil, com duas vagas. Pessoas com deficiência continuam com oferta regular de colocações no mercado de trabalho. Para esta quinta são 51, três a mais do que na relação de ontem.

Além das profissões já citadas, há vagas para acabador de mármore e granito (1), ajudante de carga e descarga de mercadoria (2), analista de marketing (1), arrumador no serviço doméstico (1), assistente de vendas (2), auxiliar de barman (3), auxiliar de limpeza (11), auxiliar de marceneiro (4), auxiliar de pedreiro (1), barbeiro (2), barman (1), bombeiro hidráulico (23), carpinteiro (3), contador (1), cortador de mármore (1), cumim (6), designer de interiores (1), eletricista (3), empacotador, a mão (10), empregado doméstico arrumador (1), estofador de móveis (4), instrutor de educação profissional industrial (1), instrutor de informática (2), marceneiro (4), mecânico de auto em geral (1), motorista entregador (6), pedreiro (5), professor de inglês (2), recepcionista atendente (1), repositor de mercadorias (31), representante comercial autônomo (20), servente de obras (5), vendedor de plano de saúde (5), vendedor interno (30) e vendedor pracista (1).

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Isaac Marra, da Agência Brasília