DF sedia reunião extraordinária de secretários de segurança do país

O Distrito Federal recebeu, nesta terça-feira (9), a Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), realizada no Salão Nobre do Palácio do Buriti. O evento reuniu os titulares da área de segurança de todos os estados brasileiros.

O governador Ibaneis Rocha recepcionou os secretários e destacou a importância do aprimoramento das polícias e da legislação voltada à segurança pública. “A área de segurança é muito capacitada. A gente tem trabalhado muito pela evolução da legislação”, afirmou. Ibaneis também comentou sobre o projeto de lei antifacção apresentado na Câmara dos Deputados: “Acredito que agora, com essa proposta, teremos como sufocar o crime organizado, que tanto amedronta a população. Tomara que a lei seja aprovada rapidamente no Senado, para termos instrumentos em todo o país de combate a esse crime.”

O secretário de Segurança Pública do DF e presidente do colegiado nos últimos dois anos, Sandro Avelar, destacou o protagonismo do Fórum de Governadores e do Consesp na construção de soluções para o país: “A segurança pública se tornou pauta central na agenda dos estados, independentemente de alinhamentos partidários. O Fórum de Governadores endossou, sob a coordenação do governador Ibaneis, uma proposta técnica fundamental para o país, abraçada por governadores de diferentes correntes ideológicas. Isso demonstra a força do Consesp e a maturidade do debate nacional.”

O Consesp, criado em 2003, tem como objetivo promover alinhamento técnico entre os estados, subsidiar diretrizes nacionais, propor melhorias legislativas e compartilhar modelos de gestão bem-sucedidos, com foco na redução da criminalidade e no fortalecimento das forças de segurança. Durante o encontro, foi apresentado o modelo de gestão de Santa Catarina, referência em integração tecnológica, e discutidas propostas de modernização da gestão de segurança, financiamento e políticas de enfrentamento ao crime organizado.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) também participou do encontro. A representante da instituição no país, Annet Killmer, destacou o compromisso do banco com políticas de segurança baseadas em evidências e orientadas por resultados concretos. “A liderança dos senhores é essencial para a construção de soluções para os desafios que o Brasil e outros países da região enfrentam. O BID é o único banco multilateral com divisão especializada em segurança cidadã. Trabalhamos com conhecimento, financiamento e ferramentas para apoiar projetos efetivos medidos e comprovados. Cooperação e diálogo são o coração desse esforço, e estamos honrados em colaborar com os estados brasileiros”, afirmou.

Eleição da nova presidência

Durante a reunião, ocorreu a eleição da nova presidência do Consesp. O vice-presidente e secretário de Segurança da Paraíba, Jean Francisco Bezerra, assumirá a presidência a partir de janeiro de 2026. O secretário de Segurança Pública do Acre, José Américo, será o vice-presidente, e Sandro Avelar permanecerá no conselho como representante do Centro-Oeste.

