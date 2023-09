DF registra temperatura mais alta do ano aos 34,5°C

O segundo lugar ficou com os 34°C registrados no dia 13 de setembro. O clima deve seguir assim até a segunda quinzena de outubro

O Distrito Federal bateu a temperatura mais alta do ano nesta terça-feira (19), com 34,5°C registrados. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e registrada no Guará.

O calor não deve parar por ai, a previsão é de que os 35°C sejam alcançados nos próximos dias. A umidade também é um fator relevante. O DF enfrenta uma bandeira laranja devido à baixa relatividade do ar.

O governador da capital federal Ibaneis Rocha (MDB), fez um alerta climático ems suas redes sociais.

“O DF e todo o Brasil enfrentarão semanas de muito calor. Fique atento aos alertas da Defesa Civil para proteger sua saúde. Lembre-se de se alimentar bem. Evite os momentos mais quentes do dia para atividades ao ar livre e, acima de tudo, mantenha-se hidratado”, afirmou o mandatário.