DF registra dois feminicídios em menos de 24h

A semana teve um início violento no Distrito Federal, com dois registros de feminicídio. Os dois casos ocorreram nas regiões de Samambaia e Ceilândia, e foram cometidos com arma branca. A vítima Liliane Cristina de Carvalho, de 35 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro, na manhã desta segunda-feira (19/05).

Pouco antes das 9 horas da manhã, desta segunda-feira, Liliane foi atacada pelo ex-companheiro em sua residência, na QNP 24/28 de Ceilândia. A vítima foi morta com cerca de 11 golpes de faca desferidos pelo seu ex-companheiro, identificado como Rafael Moreira da Cruz, que não aceitava o término recente do relacionamento.

De acordo com testemunhas, tudo ocorreu na frente dos três filhos do casal, com idades de 13,11 e nove anos. O mais novo, também foi atingido por um dos golpes, ao tentar defender a mãe. Já o mais velho, de 13 anos, correu para pedir socorro a uma tia que mora na vizinhança. A família estava tomando café da manhã, no momento em que Rafael invadiu a residência e cometeu o crime.

Rafael e Liliane estavam separados há dois meses, após um relacionamento de 18 anos marcado por agressões. Na delegacia, Rafael confessou o crime e disse ter sido motivado por ciúmes. Ele contou ao delegado responsável pela 23ª Delegacia de Polícia (P Sul), que foi até a casa de Liliane já com a faca na cintura, pois suspeitava que ela estaria se relacionando com outro homem. Ao chegar no local, ele questionou a mulher que confirmou a relação e foi golpeada em seguida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado para socorrer a vítima, mas ao chegar no local, encontrou Liliane já sem vida. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito fugiu do local por medo de ser linchado pelos vizinhos. Pouco tempo depois ele se apresentou voluntariamente à Delegacia. Ao delegado, Rafael mostrou o local onde havia deixado a arma do crime, ainda suja de sangue.

O homem não possuía passagens por outros crimes, e a vítima não era atendida pelo PROVID. Ele irá responder pelo crime de feminicídio, com pena prevista de 20 a 40, podendo aumentar de 1/3 a metade por ter sido cometido na frente dos filhos do casal. Não há informações sobre o estado de saúde da criança atingida.

Feminicídio em Samambaia

Vanessa da Conceição Sousa, 31 anos, foi vítima de feminicídio na noite deste domingo (18/05), em Samambaia. A vítima foi assassinada pelo companheiro Silvoneide Carvalho Torres, de 42 anos, após uma discussão sobre a posse de um aparelho celular. O crime ocorreu no conjunto 17 da quadra QR 421.

Segundo as testemunhas, Silvoneide foi visto chegando em um carro prata na residência da vítima. Ele ficou parado em frente a casa com a faca utilizada para cometer o crime. Ele teria questionado Vanessa sobre estar com um aparelho celular que seria dele, e após discussão ouvida pelos vizinhos, a mulher sofreu um golpe de faca na altura da clavícula e não resistiu.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado para socorrer a vítima, mas ao chegar no local, encontrou Viviane já sem vida. Silvoneide fugiu de carro após o crime, mas foi encontrado horas depois pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a bordo do veículo, na Epia Norte. Com ele estava a faca utilizada no feminicídio.

O caso inicialmente investigado pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). De acordo com as investigações, Silvoneide possui nove antecedentes criminais por violência doméstica cometida contra diferentes vítimas, por esse motivo a PCDF solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito.

O que diz a SSP-DF

De acordo com o Painel de Registros de Feminicídio da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), nove casos foram registrados até abril deste ano, sendo a maioria deles praticados por arma branca no interior de residências. Em 62,5% dos casos registrados, o autor possuía antecedentes criminais.

Em nota, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, informou que o combate a esse tipo de crime é uma das prioridades da Secretaria.

“Os casos registrados nas últimas 24 horas reforçam a urgência de enfrentarmos, de forma ainda mais firme, a violência contra a mulher. O combate a esse tipo de crime é uma das prioridades da Secretaria de Segurança Pública do DF e do programa Segurança Integral, que reúne ações coordenadas com diversos órgãos do governo e da sociedade civil. Por meio do eixo ‘Mulher Mais Segura’, fortalecemos medidas de prevenção e ampliamos o uso de tecnologias para proteção das vítimas.”, ressalta.

A secretaria informou ainda, que a denúncia é fundamental para interromper o ciclo de violência e permitir uma resposta mais rápida do Estado.

“Contamos com serviços reconhecidos nacionalmente, como o Dispositivo de Proteção à Pessoa e o programa Viva Flor, que monitoram em tempo real vítimas e agressores. A SSP/DF continuará investindo em ações integradas e no aperfeiçoamento das políticas públicas para proteger as mulheres e salvar vidas”, afirmou o secretário.