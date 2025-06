DF registra chuva breve em diversas regiões 

Contrariando as previsões do Instituto de Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal registrou uma breve precipitação no início da noite desta quinta-feira (12/06). Moradores de diversas regiões administrativas foram pegos de surpresa com a chuva, que durou cerca de 10 minutos.

No início desta semana a previsão do Instituto indicava tempo seco, sem chuvas e com baixas temperaturas, para os próximos dias. O inverno se aproxima e o frio deve continuar.

Além da das baixas temperaturas, a umidade relativa do ar também tende a cair nos próximos dias, segundo o meteorologista do Inmet, Danilo Siden.

“Com essa aproximação do inverno, a tendência é de dias mais frios e secos, com umidade na casa dos 30% ou 25%”, afirmou o especialista.