DF recebe mais 26,2 mil doses de vacina contra a Covid-19

Em fevereiro, a pasta recebeu 2.552.820 milhões de doses da Coronavac. Com isso, todos os estados e o DF começam a receber o medicamento

O Distrito Federal receberá, do Ministerio da Saúde, mais 26.200 doses do imunizante contra a Covid-19 produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.

No final de fevereiro, a pasta 2.552.820 milhões de doses da Coronavac. Com isso, todos os estados e o Distrito Federal começam a receber o medicamento de maneira proporcional e igualitária, junto com as indicações do público-alvo de cada fase da campanha, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

De acordo com o quatro Informe Técnico da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) da pasta, a nova remessa de vacinas do Butantan corresponde à entrega de duas doses, sendo necessário que estados e municípios façam a reserva da segunda dose para garantir que o esquema vacinal seja completado no período recomendado de 2 a 4 semanas.

SOMOS UMA SÓ NAÇÃO

Desde o dia 18 de janeiro, início da campanha de vacinação, o Distrito Federal já recebeu 240.560 doses de vacinas contra a Covid-19 – mais de 129 mil foram aplicadas até o dia 2 de março.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com esse novo lote, o Ministério da Saúde já coordenou a distribuição de mais de 17,9 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 desde o dia 18 de janeiro, início da campanha de vacinação – mais de 7,5 milhões de doses já foram aplicadas em todo o Brasil. A pasta prevê o envio de mais de 200 mil doses até julho, vacinando, assim, 50% da população brasileira vacinável até a metade de 2021. A vacinação no País pode ser acompanhada pela plataforma LocalizaSUS.

Com informações do Ministério da Saúde