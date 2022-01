DF recebe 16,3 mil doses infantis e inicia vacinação neste domingo (16)

O público dessa faixa etária com comorbidades, deficiência ou sob tutela do Estado, e aqueles com 11 anos sem comorbidades, serão vacinados a partir deste domingo

A sexta-feira, 14, foi marcada pelo recebimento do primeiro lote de vacinas infantis contra a covid-19, e deve atender o público de 5 a 11 anos. A Secretaria de Saúde confirmou a entrega. As doses estão sendo preparadas na Rede Central de Frio para distribuição às unidades de saúde. O público dessa faixa etária com comorbidades, deficiência ou sob tutela do Estado, e aqueles com 11 anos sem comorbidades, serão vacinados a partir deste domingo (16), das 8h às 17h.

As vacinas foram aprovadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). Confira os locais de vacinação:

– UBS 20 Planaltina

– UBS 2 Sobradinho II

– UBS 1 Santa Maria

– UBS 1 Paranoá

– UBS 2 Brazlândia

– UBS 17 Ceilândia

– UBS 5 Taguatinga

– UBS 12 Samambaia

– UBS 1 Cruzeiro

– UBS 1 Lago Norte

– UBS 1 Guará

A criança deverá estar acompanhada do pai, mãe ou responsável, com documento de identidade e/ou caderneta de vacinação. Para as crianças com comorbidades ou deficiência permanente, é preciso apresentar laudo médico que comprove a sua condição clínica, de acordo com a lista de comorbidades indicadas como prioridade.

*Com informações da Agência Brasília