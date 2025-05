DF marca presença na Feira Hospitalar 2025 e aposta em tecnologia

A Feira Hospitalar 2025, considerada o maior evento do setor de saúde da América Latina e referência quando o assunto é inovação, tecnologia e soluções para gestão hospitalar, contou com a presença de um grupo de colaboradores do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). O evento aconteceu entre os dias 20 e 23 de maio, em São Paulo.

Os profissionais foram em busca de conhecimento técnico, atualização profissional e das principais tendências para o aperfeiçoamento das unidades geridas pelo IgesDF. “Viemos buscar aquilo que há de mais moderno e eficiente para aprimorar o atendimento e a gestão hospitalar”, destacou o vice-presidente do instituto, Rubens de Oliveira Pimentel Jr.

Durante os quatro dias de evento, a equipe teve acesso a uma ampla programação técnica, que incluiu palestras, demonstrações práticas, workshops e congressos. Foram mais de 240 horas de conteúdo, com 800 palestrantes e cerca de 40 eventos paralelos.



Entre os temas de maior interesse, as soluções em infraestrutura hospitalar tiveram destaque, com ênfase no retrofit de sistemas críticos, um processo de modernização que atualiza estruturas e equipamentos, substituindo componentes obsoletos para aumentar a eficiência, a segurança e a vida útil dos sistemas.



A equipe também se aprofundou em tecnologias de eficiência energética e no funcionamento de usinas de gases medicinais, com atenção especial para a usina de oxigênio, que está em estudo para ser implantada no Hospital de Base, garantindo mais autonomia e segurança no fornecimento desses insumos essenciais.

A tecnologia em prol da medicina e do atendimento ao paciente foi um dos focos do evento realizado em São Paulo

Outra inovação que despertou grande interesse foi o robô cirúrgico Sistema Versius, tecnologia que permite mais precisão nos procedimentos, menor risco para os pacientes e ganhos na recuperação pós-operatória. “Essas tecnologias têm impacto direto na qualidade da assistência, na segurança do paciente e na sustentabilidade dos hospitais”, explica o vice-presidente

Equipamentos e sustentabilidade

A equipe também teve contato direto com fabricantes de equipamentos como ventiladores pulmonares (adulto, neonatal e pediátrico), monitores de débito cardíaco e sistemas de digitalização de raio-X, muitos dos quais estão em processo de aquisição pelo instituto. Além de avaliar novos modelos, os profissionais aprofundaram o entendimento sobre a manutenção e atualização dos equipamentos já existentes.



“Buscamos soluções que tragam inovação, mas que sejam sustentáveis e aplicáveis à nossa realidade. O desafio é constante, e nossa missão é entregar uma saúde pública cada vez mais moderna e eficiente”, ressalta Rubens.

Melhoria contínua

Estar na Feira Hospitalar 2025 foi uma oportunidade estratégica para fortalecer o alinhamento do IgesDF com as melhores práticas do mercado. A participação também possibilitou estreitar laços com fornecedores, abrir espaço para parcerias e, sobretudo, capacitar ainda mais os colaboradores que atuam diretamente na linha de frente da gestão hospitalar.



“Estar em um processo permanente de evolução. E participar de um evento como este não é apenas uma oportunidade, é uma responsabilidade de quem entende que inovação salva vidas”, conclui o vice-presidente.

*Com informações da Agência Brasília