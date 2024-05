DF ganha novas agências do BRB

O Branco de Brasília (BRB) entregará 22 agências à capital federal ainda neste semestre, entre novas unidades e postos de atendimento completamente reformulados. As agências estarão distribuídas por diferentes regiões do DF e fazem parte do plano de expansão da instituição, iniciado em 2019, e que permitiu ao BRB se tornar um banco nacional com presença em 93% do país.

“É com muito orgulho que inauguramos mais unidades e disponibilizamos nossos serviços ainda mais perto da população do DF, que já reconhece o jeito BRB de atender”, afirma o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “Nosso propósito é continuar sendo o banco do coração de cada brasiliense ao oferecer um atendimento humanizado aliado à modernidade do digital, além das melhores taxas e condições de negociação.”

Inseridos no novo modelo de atendimento do banco, com foco em assegurar uma melhor experiência aos clientes, os postos serão localizados no Plano Piloto, SIA, Taguatinga, Sobradinho, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo e Ceilândia, entre outras áreas.

Atendimento diferenciado

Das 22 unidades, cinco são novas: as agências TSE, Iate Clube, Riacho Fundo II, Brasília Shopping e PJ SIA. Outras sete unidades foram transferidas totalmente reformadas – as do Sudoeste, SIA, Taguatinga Norte, Comercial Sul, Ceilândia Sul e Santa Maria, além da Plataforma Empresarial Fecomércio. Outras dez agências mantêm a mesma localização, mas foram completamente reformuladas.

Todas as unidades possuem layout mais moderno, acessibilidade e um ambiente confortável, que possibilita uma experiência omnichannel aos clientes. Contam com totens interativos, além de integração das experiências física e digital.

Os detalhes do novo projeto das unidades resultaram em reconhecimento internacional ao banco, com o recebimento, em 2022, do prêmio Muse Design Awards – referência em competições de design – pela ambiência das unidades. Com tantos diferenciais, em apenas cinco anos, o BRB passou de 685 mil clientes para mais de 7,8 milhões.

*Com informações da Agência Brasília