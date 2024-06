Detran realiza ações de educação de trânsito nesta quinta-feira (27)

Nesta quinta-feira (26), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) iniciará as ações educativas de trânsito em diversos pontos da capital federal que se estenderão ao longo da semana. Nesta quinta estará no Gama, Ceilândia, Guará, Riacho Fundo e Rodoviária do Plano Piloto.

A agenda dos educadores de trânsito começa no Riacho Fundo, de 9h às 10h, com uma blitz educativa próxima a administração regional da cidade. Os agentes de trânsito abordam os motoristas, não para uma fiscalização, mas para receberem orientações dos educadores de trânsito sobre os riscos de beber e dirigir.

O Detran-DF também leva conscientização de trânsito por meio do teatro. No Gama, a apresentação de teatral será no Terminal BRT, da DF-480, às 10h. Mais tarde, às 17h, o teatro chega à Rodoviária do Plano Piloto. Os espetáculos deste mês são realizados com foco na Lei Seca.

Para atingir o público do happy hour, o Detran-DF idealizou o projeto Rolê Consciente, em que os educadores de trânsito circula em bares da cidade, alertando sobre a importância da decisão de não beber e dirigir e sim contar com o amigo da vez, transportes públicos, por aplicativo ou táxi na volta para casa. O Rolê Consciente desta quinta-feira será em bares de Ceilândia, entre 17h e 21h. Nem os entregadores de aplicativo ficaram de fora das ações do Detran-DF. Das 18h às 20h30, o Detran-DF estará no Guará e no Guará II levando palestras educativos nos pontos de concentração desses trabalhadores. O objetivo é levar orientações, não só das leis de trânsito, mas também de segurança.

