Detran publica calendário de licenciamento

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) divulgou, no Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (28), a Portaria nº 292, de 26 de dezembro de 2022, que traz as datas de vencimento da taxa de licenciamento anual dos veículos registrados no DF.

A quitação da taxa de licenciamento é um dos requisitos para a regularização do veículo, juntamente com o pagamento do IPVA e multas ou débitos vencidos, se houver.

As datas seguirão o cronograma de vencimento da primeira parcela ou cota única do IPVA, conforme a Portaria nº 35/2022 da Secretaria de Fazenda (Sefaz), escalonado pelo final da placa veicular.

Confira o cronograma para pagamento do licenciamento: