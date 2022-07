Detran flagra 187 condutores alcoolizados no fim de semana

No primeiro semestre deste ano, os órgãos de segurança no trânsito flagraram, ao todo, 16.766 condutores que dirigiam após o consumo de bebida alcoólica

O último fim de semana terminou com um saldo de 187 condutores alcoolizados flragrados pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e outros órgãos de ficalização como a Polícia Militar (PMDF) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

Conforme o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, essa infração é gravíssima e está sujeita a multa de R$ 2.934,70 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses. E quem recusa submeter-se ao teste do etilômetro também comete infração e está sujeito às mesmas penalidades.

No primeiro semestre deste ano, os órgãos de segurança no trânsito flagraram, ao todo, 16.766 condutores que dirigiam após o consumo de bebida alcoólica. O total é 54,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram flagrados 10.853 condutores alcoolizados. Para o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, Glauber Peixoto, o aumento se dá em razão da intensificação das operações de combate a alcoolemia na direção.

“Estamos focados em preservar vidas no trânsito, mas o álcool, combinado com os demais fatores de dispersão, como o excesso de velocidade ou uso do celular ao volante, são os grandes vilões e aumentam o risco de acidentes. Contamos com o engajamento e a conscientização da população do DF para coibir essas imprudências e, assim, chegarmos a zero mortes no trânsito”, reforça Peixoto.

As equipes de fiscalização autuaram, ainda, 52 condutores inabilitados, outros 30 que manuseavam o celular na direção e 86 veículos sem licenciamento

O diretor de Policiamento acrescenta ainda que, ao ser flagrado pela fiscalização, a multa é o menor dos problemas para o infrator: “Na verdade, ele pode ter sido impedido de acabar com a própria vida ou até de envolver terceiros em graves acidentes de trânsito”.

Durante o fim de semana, as equipes de fiscalização autuaram, ainda, 52 condutores inabilitados, outros 30 que manuseavam o celular na direção e 86 veículos sem licenciamento.

Balanço semestral

Art. 165 – Alcoolemia

Janeiro a Junho/2021: 10.853

Janeiro a Junho/2022: 16.766

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Art. 162, I – Inabilitado

Janeiro a Junho/2021: 11.125

Janeiro a Junho/2022: 13.645

Art. 252 – Celular

Janeiro a Junho/2021: 44.417

Janeiro a Junho/2022: 48.423

Art. 230, V – Licenciamento

Janeiro a Junho/2021: 11.278

Janeiro a Junho/2022: 14.558

*Com informações da Agência Brasília